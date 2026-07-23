Lorran aproveita chance e pede passagem no Flamengo

Joia do Flamengo, Lorran aproveitou mais uma chance e caiu no gosto do técnico Leonardo Jardim. Após retornar de empréstimo no futebol italiano, o atacante agradou durante a intertemporada, ganhou oportunidades e passou à frente de nomes como Everton Cebolinha. Dessa forma, entrou na vitória sobre a Chapecoense por 4 a 0, fez um gol e ganhou elogios do treinador português.

“Tem qualidade técnica, mas em termos do jogo, tem coisas a evoluir. Temos trabalhado bastante sobre isso. Estou satisfeito com ele por isso. Não só pelo gol. Gostei da recuperação de bola, a parte defensiva, atender a estratégia da equipe. Só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e sua tarefa com a equipe”, disse o técnico Leonardo Jardim.

Sem espaço no Pisa, da Itália, Lorran retornou do empréstimo com o futuro indefinido. No período sem jogos por causa da Copa do Mundo, o atacante aproveitou a brecha e ganhou pontos na intertemporada. Assim, foi um dos poucos jovens da base relacionados para a reestreia na temporada. O atacante entrou em campo após a lesão do equatoriano Plata e aproveitou muito bem a oportunidade.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Flamengo chegou a 37 pontos e se manteve em segundo lugar, atrás do líder Palmeiras, com 44. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Já o time catarinense, por sua vez, está em último lugar, com apenas nove.

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