Vendas de ex-Meninos da Vila aliviam caixa do Santos em meio à crise financeira

A diretoria do Santos segue em busca de alternativas para amenizar a delicada situação financeira do clube. Sem poder contratar por causa do transfer ban imposto pela Fifa e com dificuldades para equilibrar a folha salarial, o Peixe encontrou um alívio, ainda que modesto, nas negociações de jogadores revelados em suas categorias de base.

Parte desse respiro já começou a aparecer com Luca Meirelles. Vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em agosto do ano passado, o atacante segue rendendo receitas ao Santos por meio do pagamento parcelado da negociação. Recentemente, o clube utilizou R$ 8,5 milhões dessa operação para quitar parte dos direitos de imagem devidos à NR Sports, empresa que administra a carreira de Neymar e pertence aos pais do camisa 10.

A venda de Luca aconteceu em um momento de necessidade financeira do clube, cenário semelhante ao vivido por Marcos Leonardo. Revelado na Vila Belmiro, o atacante foi negociado em 2024 com o Benfica, de Portugal, para ajudar o Santos a fechar as contas.

Agora, uma nova transferência de Marcos Leonardo deve voltar a beneficiar o Peixe. O atacante acertou sua ida para o Ajax, da Holanda, após passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Como clube formador, o Santos tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa e deve receber cerca de R$ 4 milhões, já que o jogador permaneceu na Vila Belmiro dos 12 aos 20 anos.

Outro Menino da Vila que reforçará o caixa santista é Caio Henrique. O lateral-esquerdo também acertou sua transferência para o Ajax e, por ter sido formado no clube entre os 12 e os 18 anos, deve render cerca de R$ 1 milhão, por meio do mesmo mecanismo.

Santos em grave crise financeira

Embora os valores estejam longe de resolver a crise financeira, a expectativa da diretoria é utilizar esses recursos para manter o fluxo de caixa e aliviar compromissos imediatos. Atualmente, o Santos enfrenta um transfer ban relacionado à compra de Jean Lucas junto ao Monaco. A dívida gira em torno de R$ 12 milhões e impede o clube de registrar novos jogadores.

Além disso, o Peixe ainda precisa quitar quase R$ 90 milhões diretamente com a NR Sports, referentes ao acordo envolvendo Neymar. Paralelamente, a diretoria trabalha para regularizar o pagamento de dois meses de direitos de imagem atrasados ao elenco. O objetivo é solucionar a pendência até o dia 31 de julho.

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