Mãos abanando: Neymar fica sem prêmio após eliminação no BSOP Winter, de pôquer

Neymar encerrou sua passagem pelo BSOP Winter de forma precoce e sem qualquer recompensa financeira. Eliminado pelo colombiano Juan Sebastian Fonseca Chaves, conhecido no circuito como Sebastian Fonseca, o camisa 10 do Santos competiu na etapa do Campeonato Brasileiro de pôquer por dois dias e se despediu antes de atingir o top-27 da competição.

O 27º colocado no torneio recebe o menor prêmio previsto na competição, de R$ 45 mil, enquanto o campeão embolsa R$ 1 milhão. Neymar, porém, acabou superado por Sebastian Fonseca na disputa da 29ª colocação e por isso não recebeu qualque valor em dinheiro pela participação.

Responsável por eliminar o astro, Sebastian Fonseca ocupa posição de destaque no pôquer latino-americano. O colombiano atua embaixador da modalidade, soma mais de 1,3 milhão de dólares em premiações ao vivo e costuma aparecer entre os principais nomes dos grandes circuitos disputados no Brasil.

Valor investido e campanhas recentes

Além de profissionais e amadores do pôquer, as mesas recebem atletas, empresários e influenciadores. Os valores de inscrição variam entre R$ 500 e R$ 100 mil e, segundo o Poder360, o camisa 10 teria desembolsado R$ 25 mil pelo buy-in, nome dado ao preço de entrada.

Em 2025, o camisa 10 desembolsou R$ 53,5 mil pela 29ª colocação em uma edição com 346 inscritos. Neste ano, portanto, o craque terminou com desempenho inferior ao do ano passado.

Neymar volta à disputa

A eliminação no torneio principal não marcou o fim da presença do camisa 10 no BSOP Winter. Após o revés, o jogador fez outra inscrição, desta vez de R$ 10 mil, para disputar o 1-Day High Roller — prevista para terminar no mesmo dia. Conforme informou a Folha de Pernambuco, ele iniciou a disputa durante a tarde e permaneceu nas mesas ao longo da noite.

No High Roller, Neymar venceu uma mão contra Deickson Abril, conhecido no circuito como “Gordão”. A sequência do torneio, porém, teve outro desfecho. O jogador de Ribeirão Preto buscou a virada, eliminou o santista e ainda conquistou o título da competição, embolsando R$ 245 mil.

O retorno ao pôquer ocorreu em meio à ausência do atleta na goleada do Santos por 4 a 1 sobre a Universidad Central, da Venezuela, pela Sul-Americana. O duelo de volta acontece na próxima terça-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro.

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