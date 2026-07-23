Cuiabano iguala temporada com mais assistências na carreira

Cuiabano voltou a brilhar pelo Vasco. Destaque no empate com o Independiente Medellín, da Colômbia, por 2 a 2, nesta última quarta-feira (22), fora de casa, pela Sul-Americana, o lateral-esquerdo participou dos dois gols e igualou a sua temporada com mais assistências na carreira. Dessa forma, voltou a ter uma atuação de destaque após alguns meses sob desconfiança.

Com a assistência para Spinelli, que marcou o gol de empate no fim, Cuiabano chegou a cinco passes para gols em 16 jogos na temporada. Dessa forma, igualou o desempenho do ano passado, quando deu cinco assistências em 47 jogos, pelo Botafogo. Ou seja, igualou a melhor marca da carreira em menos tempo. Ele também participou do primeiro gol, que foi considerado contra.

Cuiabano voltou a participar de um gol após quatro meses. A última vez que participou diretamente de gols aconteceu na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em 22 de março. Na ocasião, fez um gol e deu uma assistência. Na época, o lateral vivia grande fase e vinha de uma sequência de três jogos consecutivos participando de gols.

Após um início animador pelo Vasco, Cuiabano sofreu com problemas físicos e perdeu jogos importantes pela Sul-Americana e Brasileirão. O lateral-esquerdo retornou antes da Copa do Mundo, mas sofreu com a falta de ritmo e a pressão pela falta de resultados. Na temporada, o camisa 66 soma 16 jogos, dois gols e cinco assistências pelo Cruz-Maltino.

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