Corinthians nunca perdeu para o Remo jogando em seus domínios

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (23/7), às 19h30, para enfrentar o Remo, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de marcar o retorno da equipe após a pausa para a Copa do Mundo, o confronto coloca em jogo um retrospecto amplamente favorável ao Timão diante do clube paraense atuando em casa.

Ao longo da história, Corinthians e Remo se enfrentaram oito vezes, com três vitórias alvinegras, três empates e dois triunfos do Leão Azul. Como mandante, porém, o Timão jamais foi derrotado pelo adversário. Foram três partidas em São Paulo, com duas vitórias e um empate.

O encontro mais recente aconteceu em 2023, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Corinthians perdeu o jogo de ida por 2 a 0, em Belém, mas devolveu o placar na Neo Química Arena, com gols de Adson e Roger Guedes, e garantiu a classificação nos pênaltis diante do seu torcedor.

O momento atual também favorece a equipe comandada por Fernando Diniz. O Corinthians ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos em 18 rodadas, e tenta iniciar uma sequência positiva para se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Em contrapartida, o Remo chega pressionado pela luta contra o rebaixamento. O clube paraense ocupa a 19ª posição, com 18 pontos, resultado de quatro vitórias, seis empates e oito derrotas.

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