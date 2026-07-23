Barcelona desembolsa R$ 142 milhões para contratar Adeyemi, do Borussia Dortmund

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do atacante alemão Karim Adeyemi. O jogador de 24 anos deixou o Borussia Dortmund e assinou contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2031, tornando-se mais um reforço do clube catalão para a disputa da temporada 2026/27.

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Embora o Barcelona não tenha divulgado os valores da transferência, a imprensa espanhola informa que o negócio foi fechado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões), com mais 7 milhões de euros em bônus por metas. Além disso, o Borussia Dortmund manteve um percentual sobre uma futura venda do atacante.

Adeyemi chega ao Camp Nou após quatro temporadas no Borussia Dortmund, clube pelo qual disputou 146 partidas, marcou 36 gols e distribuiu 22 assistências. O atacante também acumulou experiência na Liga dos Campeões e se destacou pela velocidade, capacidade de atuar pelos dois lados do ataque e eficiência nos duelos individuais.

A contratação representa um reencontro entre Adeyemi e Hansi Flick. Afinal, o treinador foi o responsável por dar ao atacante sua primeira oportunidade na seleção principal da Alemanha. Agora, o técnico aposta nas características do jogador para aumentar a profundidade ofensiva da equipe e ampliar as opções no elenco ao longo da temporada.

Após a assinatura do contrato e a realização dos exames médicos, Adeyemi demonstrou entusiasmo com o novo desafio. O atacante afirmou que chega motivado para defender “o maior clube do mundo”. E ainda destacou o desejo de conquistar títulos, especialmente a Champions League, sob o comando de Flick.

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