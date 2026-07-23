Algoz de Neymar aprova desempenho no pôquer, mas alerta: “Precisa estudar mais”

A campanha de Neymar no BSOP Winter terminou antes da zona de premiação, mas não passou despercebida por quem dividiu a mesa com ele. Responsável pela eliminação do atacante na etapa do Campeonato Brasileiro de pôquer, o colombiano Sebastian Fonseca reconheceu a qualidade do camisa 10 durante a disputa, embora tenha o aconselhado a estudar mais para evoluir profissionalmente na modalidade.

A impressão do profissional não se deu apenas pela mão que definiu o resultado, mas por toda partida. Fonseca contou que Neymar chegou a assumir a liderança em fichas na mesa durante parte da disputa e aproveitou a experiência de forma mais descontraída.

“Ele joga bem. Pegou o primeiro lugar em fichas na minha mesa e estava se divertindo bastante”, contou à ESPN.

O desfecho da partida, quando o camisa 10 já tinha um stack reduzido, não alterou o clima entre os dois. O colombiano também revelou que o brasileiro reagiu com bom humor à eliminação: “Ele deu risada. Depois brincou comigo. Tudo em uma clima muito tranquilo”, afirmou.

Condições para crescer no pôquer

Para Fonseca, o camisa 10 já apresenta um bom nível e reúne condições para evoluir na modalidade. O único ponto destacado como necessário para o crescimento, segundo o colombiano, é a dedicação aos estudos sobre pôquer. De acordo com o profissional, o atacante ainda peca no conhecimento.

“Joga bem, com certeza. Acho que só precisa estudar um pouco mais. Se tiver a mesma disciplina que tem no futebol e levar isso para o pôquer, vai ser um jogador muito bom”, disse.

O colombiano também detalhou o comportamento de Neymar como jogador de pôquer. Segundo sua leitura, o atacante costuma assumir riscos e pressiona os adversários durante as partidas. “Ele blefa bastante, gosta de colocar ficha no pano o tempo todo. É um jogador incômodo de enfrentar”, brincou. E completou: “Só precisa estudar um pouco mais”.

A opinião ganha peso pelo histórico de Fonseca na modalidade. O colombiano atua como embaixador do pôquer, com mais de 1,3 milhão de dólares em premiações ao vivo. Ele inclusive figura entre os destaques dos principais circuitos realizados no Brasil, disputando regularmente as primeiras posições do ranking do BSOP.

Pôquer atrapalha o futebol de Neymar?

Apesar do reconhecimento de um profissional, o camisa 10 se despediu da competição antes da fase de premiação. Isso porque apenas os 27 primeiros colocados recebem compensação financeira, enquanto o jogador, que investiu R$ 25 mil, ficou em 29º lugar.

Essa recorrente presença em torneio de pôquer já provocou repercussão em outra ocasião. Logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o astro disputou um torneio da World Series of Poker (WSOP), em Las Vegas, e motivou uma análise do campeão brasileiro Victor Garcia.

“Eu, como ex-profissional do pôquer, afirmo: Neymar hoje joga poker em nível profissional. O pôquer foi um dos responsáveis por ele deixar de ser um jogador de futebol. Motivo? Exigência de horários com o jogo, madrugadas em claro e mente levada ao extremo. É a escolha dele, só deveria ser sincero”, escreveu.

Na disputa do Campeonato de No-Limit Hold’em Six-Handed, Neymar investiu cerca de R$ 51 mil. A eliminação ocorreu quando colocou todas as fichas disponíveis em jogo após formar dois pares. Vitalijs Korhs, porém, tinha uma trinca de setes. Sem uma carta capaz de alterar esse cenário, o atacante deixou o torneio antes da abertura do river.

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