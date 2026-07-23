Dorival admite limitações do São Paulo no mercado e diz ter que usar a “criatividade”

Mesmo após contratar reforços para o segundo semestre, o São Paulo continua monitorando o mercado em busca de novas oportunidades. Depois da derrota por 2 a 1 para o Athletico, nesta quarta-feira (22/7), o técnico Dorival Júnior afirmou que a diretoria segue avaliando possibilidades. Contudo, ressaltou que as limitações financeiras obrigam o clube a adotar uma postura cautelosa durante a janela de transferências.

“Opções você sempre busca no mercado. Sempre vai fazendo uma leitura daquilo que está acontecendo. Nós temos que usar a criatividade porque não temos poder de investimento. Estamos fazendo algumas alterações no grupo, com a saída de alguns jogadores e a chegada de outros, para que exista uma oxigenação e novas alternativas”, afirmou o treinador.

Até o momento, o Tricolor reforçou o elenco com Newton, Victor Sá e Aurélio Buta. Além deles, o zagueiro Domingos Duarte já assinou contrato com o clube e aguarda apenas a regularização para ficar à disposição da comissão técnica.

Dorival destacou que a diretoria tem priorizado negociações que não exijam grandes desembolsos imediatos, estratégia considerada essencial diante do cenário financeiro do clube.

“Acho que a diretoria está sendo muito coerente e tomando todo o cuidado possível para trazer jogadores sem que haja aportes financeiros iniciais. Temos consciência de que não podemos fazer grandes investimentos. Vamos continuar atentos ao mercado sempre que surgir uma oportunidade favorável”, disse.

Paciência com os reforços do São Paulo

O treinador também pediu paciência com os reforços. Segundo ele, os atletas chegaram recentemente ao CT da Barra Funda e ainda precisam de tempo para alcançar as melhores condições físicas e técnicas.

“As contratações realizadas atenderam necessidades apresentadas pela comissão técnica. Agora será preciso tempo para que esses jogadores entrem em forma, já que chegaram apenas na última semana”, completou.

As declarações acontecem em um momento delicado para o São Paulo no mercado. Na última terça-feira (21/7), a Fifa aplicou um transfer ban ao clube devido ao não pagamento da primeira parcela da compra definitiva de Marcos Antônio junto à Lazio, no valor de 1,05 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões). A punição impede o registro de novos jogadores até que a dívida seja quitada.

Enquanto tenta solucionar a pendência, a diretoria trabalha para regularizar os reforços já contratados. Newton já teve o nome publicado no BID da CBF e pode estrear imediatamente. Aurélio Buta e Victor Sá também tiveram a documentação encaminhada. Já Domingos Duarte, apesar de ter assinado contrato, ainda depende da suspensão do transfer ban para ser registrado oficialmente.

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