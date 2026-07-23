Yamal e Haaland lideram ranking de jogadores mais valiosos do mundo; veja os valores

A Copa do Mundo 2026 redesenhou o ranking dos jogadores mais valiosos do planeta e estabeleceu um marco inédito no futebol. De acordo com levantamento do site Transfermarkt , dois atletas atingiram uma avaliação superior a 220 milhões de euros (cerca de R$ 1,41 bilhão) pela primeira vez: Lamine Yamal, do Barcelona, e Erling Haaland, do Manchester City, que encabeçam a lista.

A ascensão de Yamal foi impulsionada pela campanha vitoriosa da Espanha. Protagonista da seleção campeã, o atacante recebeu um acréscimo de 20 milhões de euros (R$ 116 milhões) em sua cotação. Haaland, mesmo caindo nas oitavas de final com a Noruega, também igualou o valor do espanhol.

Embora tenha terminado atrás da dupla, o francês Mbappé segue entre os atletas mais valorizados do mercado. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro da Copa e agora é o maior goleador da história da competição. Assim, ele aparece na terceira colocação, com valor estimado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão).

A principal escalada da atualização, no entanto, pertence ao francês Michael Olise. Depois de quebrar o recorde de assistências em uma única edição da Copa do Mundo, o jogador do Bayern Munique saltou para a quarta posição do ranking, com valor de mercado de 170 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,09 bilhão).

Entre os brasileiros, apenas Vini Jr, do Real Madrid, aparece no Top10, figurando em sétimo lugar com valor de mercado de R$ 897 milhões

O argentino Lionel Messi, aos 39 anos, tem um valor de mercado estimado em “apenas” R$ 96 milhões, enquanto Cristiano Ronaldo está avaliado em cerca de R$ 64 milhões.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do mundo, segundo o Transfermarkt

1º) Lamine Yamal (Barcelona/ESP) e Erling Haaland (Manchester City/NOR): R$ 1,41 bilhão

3º) Kylian Mbappé (Real Madrid/FRA): R$ 1,28 bilhão

4º) Michael Olise (Bayern Munique/FRA): R$ 1,09 bilhão

5º) Jude Bellingham (Real Madrid/ING): R$ 1,03 bilhão

6º) Pedri (Barcelona/ESP) : R$ 961 milhões

7º) Vini Jr (Real Madrid/BRA): R$ 897 milhões

8º) Elliot Anderson (Manchester City/ING): R$ 769 milhões

9º) Julián Álvarez (Atl. Madrid/ARG): R$ 705 milhões

10º) Cole Palmer (Chelsea/ING): R$ 673 milhões

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.