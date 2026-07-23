Palmeiras vive dia decisivo por Danilo e aguarda definição do Botafogo

O Palmeiras pode definir ainda nesta quinta-feira (23/7) a negociação por Danilo, do Botafogo. O meio-campista segue como principal alvo da diretoria para reforçar o elenco na sequência da temporada, e o Verdão aguarda uma resposta definitiva do Glorioso sobre a proposta apresentada.

A expectativa gira em torno da partida entre Botafogo e Vitória, às 19h30, que acontece nesta quinta, em confronto atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo foi relacionado pelo técnico da equipe carioca e, caso entre em campo, chegará a 13 partidas na competição. Assim, impedirá de defender outro clube no Brasileirão desta temporada.

Apesar desse cenário, o Palmeiras trata a situação com tranquilidade. Internamente, a diretoria considera natural que o jogador acabe sendo relacionado e mantém a confiança de que a negociação vai estar sendo fechada ainda nesta quinta-feira, independentemente do desfecho.

Aliás, para tentar convencer o Botafogo, o Verdão aumentou sua proposta e ofereceu aproximadamente R$ 162 milhões. A oferta está sendo considerada a investida final do Alviverde, que não pretende elevar os valores.

Agora, a decisão está nas mãos do Botafogo. O entendimento no Palmeiras é de que a diretoria alvinegra já conhece as condições apresentadas. Assim, precisa definir se aceita negociar o volante ou mantém o jogador no elenco para a sequência da temporada.

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