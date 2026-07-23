Botafogo negocia contratação de atacante do Sport

O Botafogo pretende movimentar ainda mais o mercado de transferências. Após anunciar a contratação de cinco reforços para a sequência da temporada, o Glorioso iniciou a negociação pela contratação do atacante Chrystian Barletta, do Sport. Dessa forma, o Alvinegro tenta chegar a um acordo com o time pernambucano para reforçar mais o elenco.

A proposta do Botafogo é de 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões) pelos direitos econômicos do atacante, segundo informações do jornalista Venê Casagrande. O Sport, no entanto, ainda não deu uma resposta. Portanto, o Glorioso aguarda uma posição para avançar nas conversas em busca de um desfecho positivo.

Após a abertura da janela de transferências na última segunda-feira (20), o Botafogo anunciou um “pacotão” de reforços. Dessa forma, chegaram os goleiros Gabriel Batista e Walerson, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade. Por outro lado, saíram o goleiro Léo Linck e o centroavante Chris Ramos, ambos por empréstimo.

Revelado pelo Joinville, Chrystian Barletta já teve passagens por Bahia, Chapecoense, São Bernardo, Corinthians e Ceará. O atacante defende o Sport desde 2024. Assim, soma 125 jogos, 28 gols e 14 assistências com a camisa do Leão da Ilha do Retiro. Na temporada atual, são 31 partidas, 11 gols e oito assistências, sendo oito gols e três assistências em 16 jogos na Série B do Brasileirão.

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