Fluminense aproveita semana livre e observa jovens da base

O Fluminense aproveitou a semana livre para trabalhar e observar os jovens da base. Durante o período sem jogos por causa da Copa do Mundo, o técnico Luis Zubeldía teve a chance de acompanhar mais de perto as joias de Xerém. Assim, alguns permaneceram integrados ao profissional, mesmo após a retomada do calendário, e seguem em avaliação.

Nos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, o técnico Luis Zubeldía deu oportunidades para os jovens. O principal destaque foi Riquelme Felipe. O atacante, aliás, subiu cercado de expectativa, já que era um dos principais nomes da “Esquadrilha 07”, a única geração tricolor campeã da Copa do Brasil e Brasileirão no Sub-17. Ele, no entanto, ainda busca mais espaço.

Além dele, outros três jogadores tiraram maior proveito da chance: o goleiro Gustavo Félix, o lateral-esquerdo Vagno e o volante Ruan Sales. Eles foram bem avaliados e permanecem em observação no profissional, em processo de transição. Assim, eles seguem os passos de outros nomes como os atacantes Wesley Natã e Keven Samuel.

Ruan Sales é o caçula entre todos os nomes. Nascido em 2008, o volante ainda está no primeiro ano de Sub-20. Portanto, o Fluminense trata sua situação com cautela para não queimar etapas. Já Vagno, por sua vez, nasceu em 2007 e estreou no profissional em 2025. A partir de agosto, a dupla vai trabalhar com o ídolo Fred, que é o novo técnico da categoria.

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