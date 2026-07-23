Chororô argentino? Petição para anular a final da Copa já tem 67 mil assinaturas

A negação pela derrota da Argentina na final da Copa do Mundo 2026 deixou cicatrizes tão profundas nos torcedores que há uma iniciativa tomando conta das redes sociais. Com mais de 67 mil assinaturas, a sul-americana Gisela Sánchez criou um abaixo-assinado para exigir a anulação da decisão disputada contra a Espanha no último domingo (19), em Nova Jersey.

O documento sustenta questionamentos à atuação do esloveno Slavko Vincic e afirma, sem quaisquer provas, que houve interferência da arbitragem no resultado. Embora Gisela Sánchez alegue existir um material em vídeo que comprovaria uma suposta compra do árbitro, não há qualquer anexo inserido na petição que solicita uma revisão completa do jogo.

“É uma decepção monumental para os jogadores, treinadores e, acima de tudo, para os torcedores que anseiam por ver uma partida decidida pelo talento e pela dedicação em campo, em vez de por decisões de arbitragem manipuladas”, diz o abaixo-assinado.

A Espanha consagrou-se bicampeã mundial após vencer a Argentina com gol de Ferrán Torres, aos 10 minutos da prorrogação. O duelo ocorreu no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, na tarde do último domingo (19).

Legitimidade do abaixo-assinado

O documento questiona sobretudo uma suposta falta não marcada na origem da jogada que terminou no gol do título espanhol, na prorrogação. Esse lance é um dos que sustenta a insatisfação argentina com a atuação da arbitragem no duelo.

Apesar da mobilização, com 67 mil assinaturas, a iniciativa não tem poder para modificar o resultado oficial da final, visto que não possui valor jurídico. O mesmo aconteceu com o movimento internacional “Argentina Out”, criado durante a Copa do Mundo e que acumulou mais de 23 milhões de interações.

Na ocasião, o movimento defendia a exclusão definitiva da seleção argentina das competições da Fifa, com base em alegações de favorecimento da arbitragem. A nova campanha segue o mesmo caminho no sentido de representar uma reação de torcedores, mas não produz efeito sobre a decisão.

Final da Copa: mídia europeia critica Argentina

Parte da imprensa internacional tratou a mobilização como reflexo de “uma ferida que está longe de cicatrizar” entre argentinos. O jornal espanhol Mundo Deportivo destacou que esse tipo de ação não altera uma final de Copa do Mundo, já que a anulação só poderia ocorrer em condições excepcionalíssimas previstas pela Fifa.

Essas reclamações, aliás, acabaram isolando o país e geraram rejeição na mídia europeia, que respaldou a conquista espanhola como um ato de “justiça absoluta”. O editorial do Marca afirmou que o triunfo espanhol “não se tratava apenas de ganhar, mas sim de salvar o futebol” diante do antijogo e da catimba violenta.

Já o diário argentino Olé afirmou que manifestações desse tipo se tornaram mais frequentes após determinados resultados esportivos nos últimos tempos. O jornal ainda citou uma iniciativa semelhante feita por torcedores franceses, que pediram a revisão do resultado da semifinal contra a Espanha.

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