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Filipe Luís, do Mônaco, pede contratação de Pulgar, do Flamengo

Filipe Luís, do Mônaco, pede contratação de Pulgar, do Flamengo
Filipe Luís, do Mônaco, pede contratação de Pulgar, do Flamengo -

Um dos pilares do meio-campo do Flamengo, o volante Pulgar entrou na mira do Mônaco, da França. O clube francês monitora a situação do chileno após um pedido do técnico Filipe Luís e estuda realizar uma investida, segundo o jornalista Diogo Dantas. Vale lembrar, aliás, que o jogador teve a multa rescisória reduzida neste mês para 4 milhões de dólares (R$ 20,3 milhões).

Pulgar, de 32 anos, sempre foi nome de confiança do técnico Filipe Luís. Recém-contratado pelo Mônaco, o treinador fez uma lista de pedidos para o clube correr atrás na janela de transferências, que abriu na última segunda-feira (20). Dessa forma, o volante chileno era um dos nomes indicados pelo novo comandante da equipe francesa.

O Flamengo não agilizou uma nova renovação até agora por acreditar que Pulgar não teria tanto mercado. Porém, a história não foi bem assim. Afinal, a ida de Filipe Luís para a Europa abriu uma nova possibilidade pela boa relação do jogador com o  técnico. Além disso, o volante chileno recebeu sondagens da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

Pulgar tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. Contratado em 2022, o volante chileno se tornou peça fundamental para o sucesso do Rubro-Negro nos últimos anos e cresceu de produção, principalmente, após a chegada de Filipe Luís. Ao todo, ele soma 157 jogos, cinco gols e nove assistências com o Manto Sagrado. Na temporada atual, são 21 partidas e dois gols.

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