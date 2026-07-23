Corinthians retorna ao Brasileirão mais acostumado ao “Dinizismo”

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (23/7), após 54 dias sem disputar uma partida oficial. O Timão recebe o Remo, às 19h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que o retorno à competição, o duelo marcará o primeiro grande teste da equipe após um longo período de treinamentos sob o comando de Fernando Diniz.

Nos bastidores, a avaliação é positiva. Pessoas envolvidas no dia a dia do clube entendem que a intertemporada foi decisiva para acelerar a adaptação do elenco às ideias do treinador. Por isso, a expectativa é que o Corinthians apresente, já neste retorno, características mais próximas do modelo de jogo desenvolvido pela comissão técnica.

Internamente, o período sem partidas oficiais é visto como essencial para consolidar conceitos táticos, técnicos e físicos. O entendimento é que parte desse trabalho poderá ser percebida já no confronto diante do Remo, principalmente na organização coletiva e na forma como a equipe se comportará durante os 90 minutos.

Treinos intensos marcaram preparação do Corinthians

Aliás, a principal característica da preparação comandada por Fernando Diniz foi a intensidade. Afinal, durante boa parte da intertemporada, o elenco trabalhou em dois períodos, com uma rotina considerada uma das mais exigentes dos últimos anos.

Pela manhã, os jogadores realizavam atividades no gramado voltadas à construção do modelo de jogo do treinador. Já no período da tarde, os trabalhos priorizavam o fortalecimento físico e exercícios específicos de força, buscando elevar o condicionamento do elenco para suportar a intensidade exigida pelo novo estilo.

Desde a reapresentação do grupo, a comissão técnica colocou os treinamentos com bola no centro da preparação. Os atletas iniciavam a rotina no CT Joaquim Grava por volta das 9h, com atividades internas. Na sequência, seguiam para o campo às 10h, em sessões que frequentemente avançavam até perto do meio-dia.

Segundo pessoas que acompanharam o trabalho diariamente, o volume de atividades e a diversidade dos exercícios aplicados fizeram da intertemporada uma das mais intensas dos últimos anos no clube.

Pressão alta e recuperação rápida da posse

Além da evolução física, a expectativa interna é que o Corinthians demonstre mudanças claras no comportamento sem a bola. A ideia da comissão técnica é fazer com que a equipe pressione a saída de jogo dos adversários e tente recuperar a posse ainda no campo ofensivo.

Esse comportamento está sendo considerado uma das principais marcas do trabalho de Fernando Diniz. Assim, a comissão acredita que o time terá condições de apresentar uma postura mais agressiva e dominante desde a volta aos jogos oficiais.

Agora, resta saber se o período de preparação será suficiente para transformar o desempenho nos treinamentos em resultado dentro de campo. Contra o Remo, o Corinthians inicia não apenas a segunda metade do Campeonato Brasileiro, mas também uma nova etapa sob o comando de Fernando Diniz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.