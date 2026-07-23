Fluminense lança nova terceira camisa para a temporada

O Fluminense lançou nesta quinta-feira (23) a nova terceira camisa para a temporada. Em parceria com a Puma, fornecedora de material esportivo, a peça faz homenagem às raízes do clube no bairro das Laranjeiras. Assim, a estreia do novo uniforme acontece na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

A nova camisa do Fluminense é predominantemente verde, com detalhes em off-white. O grande destaque visual, no entanto, fica por conta da estampa que apresenta um recorte do mapa ao redor do Estádio de Laranjeiras antigamente. Dessa forma, o uniforme resgatou as raízes do clube, incluindo o primeiro escudo, de 1902. Além disso, a gola polo possui uma assinatura com a data de fundação.

Há duas versões do novo uniforme do Fluminense disponíveis para comercialização: o modelo jogador e torcedor, com detalhes, tecnologias e acabamentos distintos para atender às diferentes expectativas de preço da torcida. Dessa forma, o modelo jogador é feito com o mesmo produto usado em campo. Já o modelo torcedor chega com pequenas mudanças em tecido e acabamento.

A nova terceira camisa do Fluminense com a Puma chegam às lojas oficiais do clube, da Puma e nas lojas físicas da marca nesta sexta-feira (24). Os valores variam de acordo com a versão: “Jogador” custa R$ 599,99 do tamanho PP ao EGG adulto (masculino e feminino); “Torcedor” sai a R$ 429,99 do tamanho PP ao EGG adulto (masc. e fem.) e infantil do tamanho 8 ao 16 por R$ 369,99.

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