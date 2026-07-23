Após término, Rauany e Hugo Souza anunciam nova gravidez e revelam nome do bebê

Rauany Barcellos compartilhou uma nova fase da vida pessoal ao revelar, nessa quarta-feira (22), que espera uma menina com Hugo Souza, do Corinthians. A influenciadora anunciou a gravidez nas redes sociais e contou que a filha, chamada Pétala, já é aguardada com emoção pelo casal, meses depois do fim do noivado entre os dois.

Em publicação dedicada à filha, Rauany falou sobre os sentimentos diante da maternidade e da responsabilidade que terá com a chegada da criança.

“Pétala… Doce e avassalador amor. Ainda que eu tenha medo, serei a mãe assustada mais valente que você já viu! Eu te prometo um mundo seguro, cheio de amor e de tudo mais incrível. A escolhida pelo Espírito Santo, confiada aos nossos braços, e a minha missão como mamãe é te criar para te apresentar a força do amor mais avassalador e transformador desse mundo, o d’ELE. Conto os dias, ansiosa para o nosso tão aguardado encontro”, escreveu.

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Um post compartilhado por Rauany Barcellos (@rauanybarcelloss)

Hugo Souza interagiu com a publicação e demonstrou felicidade com a chegada da filha. Nos comentários, afirmou que Pétala representa um sonho para os dois e destacou o amor que pretende oferecer à menina.

“Amor, respeito, carinho e cumplicidade, filha, obrigado por ser nosso sonho, nós já te amamos muito, e estamos aqui te esperando para te dar todo amor que existe nesse mundo”, dizia um trecho da publicação.

Fim do noivado

A notícia da gravidez acontece depois de um período marcado por mudanças na relação do casal. Juntos desde março de 2025, quando assumiram o namoro logo após a conquista do Paulistão, os dois ficaram noivos em agosto do mesmo ano. Em abril de 2026, porém, a assessoria do goleiro confirmou a separação do casal, descrita como amigável.

Hugo Souza revela perda gestacional

Antes do término e da chegada de Pétala, o casal também passou por uma perda gestacional, em agosto de 2025. Rauany revelou o aborto espontâneo dos gêmeos que esperava com Hugo Souza, meses depois da descoberta, na véspera do Dia das Mães.

O goleiro chegou inclusive a falar publicamente sobre o momento difícil vivido pelo casal. Na época, dedicou a vitória do Corinthians sobre o Athletico, em que teve destaque, à companheira.

“Pude ser feliz em fazer uma defesa, bola rápida, e ajudar a equipe. Agradecer minha família, esposa, amigos, sem eles não seria nada. Gostaria de fazer um desabafo, passei por uma situação delicada… Minha esposa estava grávida, perdemos os bebês, mexeu com a minha cabeça. Mas eu nunca deixei transparecer para ninguém, não deixei de trabalhar”, disse.

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