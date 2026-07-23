Grêmio monta operação especial para enfrentar altitude na Bolívia

O Grêmio definiu um plano para minimizar os impactos da altitude de La Paz no jogo contra o Bolívar, nesta quinta-feira (22), pelos playoffs da Sul-Americana. A comissão técnica elaborou um planejamento específico para reduzir o desgaste dos atletas, enquanto a delegação permanecerá o maior tempo possível em Santa Cruz de la Sierra, cidade localizada ao nível do mar. A estratégia faz parte da preparação para um dos jogos mais importantes da temporada gremista.

Além da logística diferenciada, o Tricolor Gaúcho viajará equipado com tubos de oxigênio que os jogadores poderão utilizar durante a partida. A medida busca amenizar os efeitos dos 3,6 mil metros de altitude do Estádio Hernando Siles. Ao mesmo tempo, a equipe chegará ao estádio apenas cerca de duas horas e meia antes da bola rolar. O objetivo é evitar exposição prolongada às condições da capital boliviana.

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Bastidores da operação envolvem médicos e logística especial

O planejamento começou ainda nas primeiras horas do dia. Um grupo de profissionais viajou antecipadamente para La Paz, onde participou da reunião técnica organizada pela Conmebol e preparou toda a estrutura do vestiário. Enquanto isso, o restante da delegação permaneceu em Santa Cruz de la Sierra, preservando os atletas até o momento da viagem definitiva para o local da partida.

Nesse sentido, a operação contará ainda com acompanhamento médico reforçado. Dois médicos, incluindo o cardiologista Ivan Zanella, além do técnico de enfermagem Adriano Welter, estarão responsáveis pelo monitoramento dos jogadores e pelo uso dos cilindros de oxigênio durante o confronto.

O retrospecto do Grêmio na cidade boliviana reforça a preocupação. Em três partidas disputadas, o clube venceu apenas uma, justamente contra o Bolívar, em 1983. Logo depois, sofreu derrotas para o próprio adversário e para o The Strongest. Dessa forma, o objetivo gremista é voltar ao Brasil com um resultado que permita decidir a classificação na Arena, diante de sua torcida, no confronto de volta.

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