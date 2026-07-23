Atacante uruguaio de apenas 22 anos morre de maneira súbita

O futebol uruguaio está de luto. O atacante Bruno Betancor, de 22 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (23), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O jogador defendia o Deportivo Italiano, da segunda divisão. A informação, inclusive, foi confirmada pelo próprio clube nas redes sociais.

“Queremos informar que nosso jogador, sim, o nosso jogador Bruno Betancor, mais conhecido como Bola, acaba de falecer de parada cardiorrespiratória. Você vai viver em cada grito de golo, em cada abraço e em todos os corações deste clube, do seu clube”, escreveu o clube.

Betancor nasceu em Montevidéu e construiu sua carreira nas categorias de base do futebol uruguaio. Revelado pelo Fénix, o atacante também passou pelo Peñarol, onde ganhou espaço no elenco profissional em 2023 e participou da campanha do título do Torneio Apertura daquele ano.

Além disso, o jogador teve uma experiência internacional em 2024, quando defendeu o Everton de Viña del Mar, do Chile. Porém, depois, retornou ao futebol uruguaio e jogou por Rentistas e Cerro antes de chegar ao Deportivo Italiano.

Após a confirmação da morte, clubes e entidades do futebol do Uruguai divulgaram mensagens de pesar. O Peñarol destacou a passagem do atacante pelo clube e lembrou o período em que Betancor integrou o grupo campeão nacional.

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