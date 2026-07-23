ASSINE JÁ!
Jogada10

Atacante uruguaio de apenas 22 anos morre de maneira súbita

Atacante uruguaio de apenas 22 anos morre de maneira súbita
Atacante uruguaio de apenas 22 anos morre de maneira súbita -

O futebol uruguaio está de luto. O atacante Bruno Betancor, de 22 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (23), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O jogador defendia o Deportivo Italiano, da segunda divisão. A informação, inclusive, foi confirmada pelo próprio clube nas redes sociais.

“Queremos informar que nosso jogador, sim, o nosso jogador Bruno Betancor, mais conhecido como Bola, acaba de falecer de parada cardiorrespiratória. Você vai viver em cada grito de golo, em cada abraço e em todos os corações deste clube, do seu clube”, escreveu o clube.

Betancor nasceu em Montevidéu e construiu sua carreira nas categorias de base do futebol uruguaio. Revelado pelo Fénix, o atacante também passou pelo Peñarol, onde ganhou espaço no elenco profissional em 2023 e participou da campanha do título do Torneio Apertura daquele ano.

Além disso, o jogador teve uma experiência internacional em 2024, quando defendeu o Everton de Viña del Mar, do Chile. Porém, depois, retornou ao futebol uruguaio e jogou por Rentistas e Cerro antes de chegar ao Deportivo Italiano.

Após a confirmação da morte, clubes e entidades do futebol do Uruguai divulgaram mensagens de pesar. O Peñarol destacou a passagem do atacante pelo clube e lembrou o período em que Betancor integrou o grupo campeão nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas