Neymar treina normalmente, e Santos ganha reforços para enfrentar a Chapecoense

O Santos deu sequência à preparação para enfrentar a Chapecoense e recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira (23/7). Após folgar na última quarta, o meia-atacante Neymar participou normalmente do treinamento no CT Rei Pelé e deve ser relacionado pelo técnico Cuca para a partida deste sábado (25/7), às 18h30, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade marcou a retomada dos trabalhos depois da viagem à Venezuela, onde o Peixe enfrentou a Universidad Central pela Copa Sul-Americana. Inicialmente, o elenco faria o treinamento regenerativo na quarta-feira. No entanto, o atraso no retorno ao Brasil fez a comissão técnica optar por conceder um dia de descanso aos jogadores.

Nesta quinta, os atletas que atuaram por pelo menos 45 minutos diante da equipe venezuelana realizaram apenas atividades físicas. Enquanto isso, o restante do elenco participou de um treino técnico e tático comandado por Cuca.

Além disso, os jogadores preservados da viagem trabalharam normalmente e não preocupam para o compromisso diante da Chapecoense.

Cuca ganha opções para escalar o Santos

Além de Neymar, o treinador terá reforços importantes para a sequência da temporada. O lateral-direito Igor Vinícius, os volantes Willian Arão e João Schmidt e o atacante Gabigol estão novamente à disposição e ampliam as alternativas para a montagem da equipe.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Willian Arão (Christian Oliva) e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol (Neymar) e Barreal. O Santos encerra a preparação para a partida nesta sexta-feira (24/7), no CT Rei Pelé.

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