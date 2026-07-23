Atlético transforma Arena MRV em palco de recorde de novos torcedores

A Arena MRV viveu uma noite quase especial na última terça-feira (22), durante o empate do Atlético contra o Bahia, pela 19ª rodada do Brasileirão. Além de registrar um dos maiores públicos do clube na competição, o estádio recebeu uma marca inédita: mais de nove mil torcedores acompanharam uma partida do Galo na Casa da Massa pela primeira vez. A iniciativa faz parte de uma campanha criada pelo clube para aproximar novos atleticanos da experiência de assistir ao time em seu estádio.

O projeto alcançou números expressivos e mostrou a força da torcida alvinegra. Além dos estreantes, o público presente contou com representantes de centenas de municípios brasileiros e praticamente todos os estados do país. A diversidade também apareceu nas arquibancadas com visitantes estrangeiros, crianças e idosos. Ao todo, pouco mais de 31 mil pessoas acompanharam o confronto, um dos maiores públicos do Atlético no Brasileirão de 2026. No entanto, a colocação do “quase” não foi um exagero.

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Resultado da partida deixa a noite pela metade

Dentro de campo o resultado não correspondeu ao clima nas arquibancadas. O Atlético saiu na frente com gol do zagueiro Ruan Tressoldi ainda na primeira etapa, mas viu o Bahia empatar no segundo tempo com Ademir. Assim, o Galo desperdiçou a oportunidade de encostar no grupo que briga pelas primeiras posições da tabela e encerrou o primeiro turno ocupando a 11ª colocação.

Embora terminasse empatado, o ambiente na Arena MRV voltou a demonstrar a força da Massa Atleticana. O clube espera repetir o apoio nos próximos compromissos como mandante, principalmente na Copa do Brasil, considerada uma das prioridades da temporada. Antes disso, porém, o Atlético encara o Palmeiras, no próximo domingo (26), fora de casa, buscando iniciar o segundo turno do Brasileirão com um resultado positivo.

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