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Atlético transforma Arena MRV em palco de recorde de novos torcedores

Atlético transforma Arena MRV em palco de recorde de novos torcedores
Atlético transforma Arena MRV em palco de recorde de novos torcedores -

A Arena MRV viveu uma noite quase especial na última terça-feira (22), durante o empate do Atlético contra o Bahia, pela 19ª rodada do Brasileirão. Além de registrar um dos maiores públicos do clube na competição, o estádio recebeu uma marca inédita: mais de nove mil torcedores acompanharam uma partida do Galo na Casa da Massa pela primeira vez. A iniciativa faz parte de uma campanha criada pelo clube para aproximar novos atleticanos da experiência de assistir ao time em seu estádio.

O projeto alcançou números expressivos e mostrou a força da torcida alvinegra. Além dos estreantes, o público presente contou com representantes de centenas de municípios brasileiros e praticamente todos os estados do país. A diversidade também apareceu nas arquibancadas com visitantes estrangeiros, crianças e idosos. Ao todo, pouco mais de 31 mil pessoas acompanharam o confronto, um dos maiores públicos do Atlético no Brasileirão de 2026. No entanto, a colocação do “quase” não foi um exagero.

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Resultado da partida deixa a noite pela metade

Dentro de campo o resultado não correspondeu ao clima nas arquibancadas. O Atlético saiu na frente com gol do zagueiro Ruan Tressoldi ainda na primeira etapa, mas viu o Bahia empatar no segundo tempo com Ademir. Assim, o Galo desperdiçou a oportunidade de encostar no grupo que briga pelas primeiras posições da tabela e encerrou o primeiro turno ocupando a 11ª colocação.

Embora terminasse empatado, o ambiente na Arena MRV voltou a demonstrar a força da Massa Atleticana. O clube espera repetir o apoio nos próximos compromissos como mandante, principalmente na Copa do Brasil, considerada uma das prioridades da temporada. Antes disso, porém, o Atlético encara o Palmeiras, no próximo domingo (26), fora de casa, buscando iniciar o segundo turno do Brasileirão com um resultado positivo.

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