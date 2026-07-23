Maripán estreia com falha e vira alvo da torcida do Internacional

Nem tudo dá certo na primeira vez. Com Guillermo Maripán, estrelando pelo Internacional, não foi diferente. Contratado para reforçar o sistema defensivo e assumir protagonismo na equipe, o zagueiro chileno estreou justamente no revés para o Cruzeiro, no Beira-Rio, e acabou sendo um dos personagens do confronto ao participar diretamente do lance que originou o primeiro gol adversário.

Logo no início, Maripán tentou iniciar uma jogada desde a defesa, mas errou a saída de bola e entregou a posse ao Cruzeiro. Em seguida, Kaio Jorge aproveitou a oportunidade criada pelo vacilo do defensor. Logo depois, avançou em velocidade e abriu o placar para a Raposa, colocando o Internacional em situação delicada desde o começo do jogo.

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Zagueiro terá sequência apesar das críticas

Além da falha decisiva, o chileno encontrou dificuldades para acompanhar a movimentação ofensiva do Cruzeiro durante boa parte da partida. A velocidade do setor ofensivo mineiro exigiu bastante da defesa colorada e, dessa forma, expôs um sistema que ainda busca maior entrosamento.

Regularizado poucos dias antes da retomada do Brasileirão, Maripán esteve entre os titulares por Pezzolano pela experiência acumulada em clubes europeus e pela longa trajetória na seleção chilena. Nesse sentido, a expulsão de Victor Gabriel no segundo tempo também aumentou a pressão sobre o setor defensivo. Dessa forma, precisou atuar grande parte da etapa final com um jogador a menos.

Apesar da estreia marcada pelo erro, o Internacional não pretende alterar o planejamento traçado para o defensor. Internamente, existe confiança de que Maripán conseguirá responder dentro de campo e assumir o papel de liderança esperado pela diretoria. A partir das próximas rodadas, o zagueiro terá novas oportunidades para recuperar a confiança, apagar a primeira impressão negativa e mostrar que pode se transformar em uma das referências da defesa colorada na sequência da temporada.

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