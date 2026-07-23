Cruzeiro reage após lesão de Pec e cobra posicionamento da CBF

O Cruzeiro decidiu levar sua insatisfação com a arbitragem diretamente à CBF. A diretoria celeste agendou uma reunião presencial na sede, no Rio de Janeiro, para a próxima semana, com o objetivo de discutir decisões envolvendo partidas da equipe e cobrar esclarecimentos sobre critérios adotados pelos árbitros ao longo do Brasileirão.

A decisão foi tomada após a vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, na última quarta (22), partida marcada por forte reclamação do clube em relação à condução do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Durante o confronto, o Cruzeiro recebeu seis cartões amarelos e viu um lance envolvendo Gabriel Pec se transformar no principal motivo de indignação dos dirigentes.

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Lesão de Gabriel Pec aumenta pressão sobre arbitragem

O episódio mais contestado aconteceu no segundo tempo, quando Victor Gabriel atingiu Gabriel Pec com um carrinho violento. O árbitro inicialmente permitiu o prosseguimento da jogada e só interrompeu a partida ao perceber a gravidade da lesão. Na sequência, após constatar o ferimento do atacante cruzeirense, aplicou o cartão vermelho ao defensor colorado.

Os exames realizados depois da partida confirmaram uma fratura na tíbia da perna esquerda de Gabriel Pec. O atacante passará por cirurgia e ficará afastado dos gramados por um longo período. Dessa forma, o Cabuloso entende que o episódio expôs falhas graves na condução da arbitragem e reforçou a necessidade de uma conversa direta com a entidade máxima do futebol brasileiro.

O Cruzeiro, por outro lado, pretende apresentar lances considerados polêmicos e discutir critérios disciplinares utilizados nas partidas da equipe. Além disso, também espera compreender os protocolos adotados pela arbitragem em situações de risco à integridade física dos atletas. A reunião não tem caráter de protesto formal, mas busca abrir um canal de diálogo para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer.

Enquanto aguarda o encontro com a CBF, o Cruzeiro reorganiza o elenco para compensar a perda de Gabriel Pec. Contratado nesta janela como um dos principais reforços da temporada, o atacante se junta à lista de desfalques justamente em um momento importante do calendário. A Raposa segue focada na disputa do Brasileirão e espera, por fim, manter a boa fase embora diante de uma baixa.

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