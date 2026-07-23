Botafogo recusa proposta de R$ 160 milhões do Palmeiras por Danilo

Após mais uma reunião entre Palmeiras e Botafogo pelo volante Danilo, na manhã desta quinta-feira (23/7), o Glorioso recusou proposta pelo seu craque. O Verdão, afinal, ofereceu 28 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões no câmbio atual) pelo jogador de 25 anos.

O Glorioso, no entanto, de acordo com informações do “ge”, refutou a oferta, mantendo, ao menos por ora, o volante em seu elenco. Os valores citados envolviam um preço fixo além de variáveis ao longo de três temporadas. Ainda sonhando com o atleta, o Palmeiras estaria disposto a aumentar a proposta para 30 milhões de euros (R$ 173 milhões).

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Craque do Botafogo é alvo no mercado

Outro time interessado por Danilo é o Zenit (RUS). Apesar de o time estar disposto a pagar mais caro, o volante tem preferência por um centro onde possa estar no radar do técnico Carlo Ancelotti, visando o ciclo de 2030. Assim, o Palmeiras, clube que o revelou, surgia como favorito para levar o volante.

Na visão do Botafogo, Danilo vale entre 35 e 40 milhões de euros (algo entre R$ 205 milhões e R$ 232 milhões). A preferência, aliás, é por vendê-lo para o mercado europeu. Com a iminente chegada da GDA, o clube bateu o pé nas negociações contra rivais brasileiros. Outro interessado no craque é o Flamengo, que também negocia com o ex-botafoguense Thiago Almada.

Uma resposta “definitiva” pode sair ainda nesta quinta. Isso porque o Botafogo joga contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), e divulgará os relacionados horas antes do duelo. Caso esteja na lista e de fato vá a campo, Danilo não poderá defender outro time na Série A em 2026.

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