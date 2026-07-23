Com semana livre, Fluminense ganha trunfo físico para encarar o Grêmio

O Fluminense chega em condições bastante favoráveis para o confronto diante do Grêmio, agendado para o próximo domingo (26), na Arena do Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía e sua comissão técnica tiveram uma semana inteira de trabalho após a igualdade por 1 a 1 com o RB Bragantino.

Por outro lado, o adversário gaúcho precisará encarar um duelo decisivo pela Copa Sul-Americana antes de voltar as atenções para a competição nacional. Consequentemente, essa diferença no calendário surge como um grande trunfo para o Tricolor carioca. A equipe desembarca em Porto Alegre mais descansado e com tempo hábil para recuperar seus atletas e ajustar o esquema tático.

Desde a última sexta-feira (17), quando empatou com o RB Bragantino, a equipe carioca passou a contar com nove dias consecutivos de intervalo até o compromisso seguinte pelo Brasileirão.

Assim, Zubeldía aproveita intensamente esse período para aprimorar o ritmo dos treinamentos, corrigir aspectos físicos e estruturar a equipe para este importante desafio fora de casa. Ademais, a pausa estendida permite uma recuperação completa dos jogadores, fator essencial diante de uma temporada marcada por uma rotina exaustiva de jogos.

Fluminense mais descansado

Enquanto o Fluminense foca todos os seus esforços no Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta um compromisso desgastante no meio de semana.

A equipe gaúcha viaja até La Paz, na Bolívia, onde encara o Bolívar pelos playoffs da Copa Sul-Americana a cerca de 3.600 metros de altitude. Uma condição extrema que exige ao máximo do físico dos atletas.

LEIA MAIS: Fluminense apresenta a nova terceira camisa na cor verde

Portanto, além do desgaste direto do confronto em solo boliviano, o clube de Porto Alegre ainda precisará absorver o impacto da longa viagem de ida e volta antes de receber o time carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.