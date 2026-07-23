Aston Villa anuncia a contratação de Garnacho, atacante do Chelsea

O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira (23) o seu terceiro reforço para a próxima temporada. O clube assinou com o atacante Alejandro Garnacho, que deixa o Chelsea por empréstimo de um ano. Aliás, em seu novo clube, ele utilizará a camisa 17.
O argentino ficou apenas uma temporada nos Blues, após ser contratado por 46 milhões de euros (R$ 267 milhões) junto ao Manchester United. Assim, marcou oito gols e distribuiu quatro assistências em 43 jogos disputados. Entretanto, não rendeu o esperado.
A equipe de Birmingham buscava um substituto para Morgan Rogers, que deixou o clube por 137,5 milhões de euros (R$ 804 milhões) justamente para o Chelsea. Dessa maneira, tornou-se a quarta transferência mais cara da história do futebol.
Garnacho é a terceira contratação do Aston Villa para esta temporada. Afinal, o clube acertou com o jovem Manzambi, destaque da Suíça na Copa do Mundo. O meio-campista marcou três gols e distribuiu duas assistências pela seleção europeia, que parou nas quartas de final. Neste caso, os ingleses pagaram 60 milhões de euros (R$ 348 milhões).
Em seguida, o Aston Villa anunciou a contratação do brasileiro João Gomes, ex-Wolverhampton, por 40 milhões de euros (R$ 232 milhões). Ele chegou a Birmingham para substituir Tielemans, que assinou com o Manchester United.
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