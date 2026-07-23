Herói da Espanha na Copa, Ferrán Torres é visto com cantora após título mundial

Herói dentro de campo, após decidir a Copa do Mundo para a Espanha, o nome de Ferrán Torres está em alta para além do futebol. Recém solteiro, o jogador do Barcelona chamou atenção da mídia ao curtir a festa do título espanhol, em Madri, em climinha de romance com a atriz Ana Mena.

Os flagras da aproximação ocorrerão ainda celebração realizada na Plaza Cibeles, palco tradicional das comemorações da seleção espanhola. Ana Mena participou do evento como uma das atrações da festa, e relatos publicados pela imprensa internacional apontaram uma suposta troca de carinho entre os dois.

O jornal britânico The Sun, por exemplo, reuniu uma série de informações de veículos espanhóis sobre os momentos vividos pela dupla durante a comemoração. De acordo com a publicação, Amor Romeira, cantora que estava presente na festa, afirmou que percebeu um clima de paquera entre Ferrán e Ana.

“Eles ficaram juntos a noite toda e havia muita química entre eles. Parecia que estavam em um encontro”, relatou a artista a pessoas próximas.

Um post compartilhado por Ana Mena (@anamenaoficial)

“Química boa”

O jornalista espanhol Gerard Romero também comentou sobre o assunto em uma transmissão na Twitch. Segundo ele, os dois demonstraram “uma química muito boa” durante a celebração e destacou que Ana apareceu depois da festa usando a camisa 7 da seleção espanhola, número usado por Ferrán.

Ferrán Torres e Ana Mena não confirmaram publicamente qualquer relacionamento até o momento. Os dois tampouco se pronunciaram sobre os rumores que estão dominando as páginas de fofoca nos últimos dias.

Ferrán Torres termina relacionamento

Os rumores ocorrem pouco depois do fim do namoro do jogador com Martina Hunter, influencer e estilista. Depois do término, confirmado após a vitória da Espanha sobre a Bélgica nas quartas de final da Copa, os dois deixaram de se seguir nas redes.

Ainda segundo o The Sun, Martina viajou para Bali “para tentar superar o fim do relacionamento”. O rompimento ocorreu durante o período em que Ferrán Torres vivia o auge da carreira futebolística, consagrado com o gol na final sobre a Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.