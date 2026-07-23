Arsenal anuncia contratação de atacante grego

Atual campeão da Premier League, o Arsenal segue reforçando seu elenco. Nesta quinta-feira (23/7), o clube inglês anunciou a contratação do atacante grego Christos Tzolis, de 24 anos. O jogador, que estava no Club Brugge (BEL), chega por um valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 231 milhões na cotação atual). Além dele, os Gunners também já anunciaram a compra em definitivo do zagueiro/lateral Hincapié e a chegada do goleiro Meslier, ex-Leeds (ING).

Tzolis assina pelo Arsenal após duas temporadas impecáveis pelos belgas. Foram 43 gols e 43 assistências em 108 jogos pela equipe, sendo líder em chutes, cruzamentos, cruzamentos certos, dribles tentados e passes chave por jogo na Liga Belga 2025/26. Assim, o jogador vestirá a camisa 17 no Emirates Stadium.

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Jogador comenta acerto com o Arsenal

“É absolutamente incrível assinar com um clube tão grande, o campeão da Inglaterra. Tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe na próxima temporada. Quando meu agente mencionou que isso poderia ser uma possibilidade, então já fiquei empolgado. Depois, a situação ficou mais concreta e agora estou aqui. Tive uma conversa muito boa (com Mikel Arteta), que durou cerca de uma hora. Conversamos sobre tudo: o clube, eu mesmo, os planos dele – sobre mim, é claro – e a equipe e só houve coisas positivas”, disse o jogador em declarações ao site oficial do clube.

Tzolis chega para suprir a saída de Leandro Trossard, que se despediu rumo ao Besiktas (TUR). Dessa forma, Tsoliz brigará por posição com o brasileiro Gabriel Martinelli pela ponta esquerda de ataque. Este será o retorno do grego à Premier League, aliás, visto que ele atuou em duas oportunidades pelo Norwich – em 2021/22 e 2022/23.

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