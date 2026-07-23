Barboza celebra estreia com vitória pelo Palmeiras e destaca bom momento da equipe

O Palmeiras segue em grande fase no Campeonato Brasileiro. Na noite da última quarta-feira (22/7), o Verdão venceu o Coritiba por 3 a 1, fora de casa, chegou aos 44 pontos em 19 partidas e manteve a liderança da competição. O triunfo ampliou a invencibilidade da equipe para 14 jogos e garantiu a terceira vitória consecutiva no torneio.

Contudo, a partida também marcou a estreia oficial do zagueiro Alexander Barboza com a camisa alviverde. Titular no triunfo, o defensor comemorou os primeiros minutos pelo clube. Além disso, destacou a importância da vitória, além da recepção que recebeu do elenco e do apoio da torcida palmeirense.

“Estou muito feliz com a minha estreia aqui no Palmeiras. Fui muito bem recebido por todos e agora é ajudar dentro de campo. Realmente é um momento que vai ficar marcado na minha carreira. Pela primeira vez pude sentir a torcida. Mesmo jogando fora de casa, eles marcaram presença e nos empurraram o tempo todo em busca do resultado.”

Aliás, na avaliação do zagueiro, o desempenho coletivo foi fundamental para a conquista dos três pontos e reforça a confiança da equipe para a sequência da temporada.

“Foi uma boa partida de todo o time. Acredito que desempenhamos bem e isso foi comprovado com o resultado. A nossa equipe conseguiu se impor e criar muitas chances de gol, o que foi importante para a vitória. Eu sou um jogador que se cobra bastante e sempre estou em busca de evoluir. O meu objetivo será sempre ajudar o Palmeiras e, juntamente com os meus companheiros, buscar os objetivos do clube.”

Palmeiras focado no próximo compromisso

Assim, após estrear com vitória, Barboza e o elenco alviverde voltam as atenções para a sequência da temporada. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já iniciou a preparação para o confronto diante do Atlético-MG, no próximo domingo, às 19h30, no Nubank Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.