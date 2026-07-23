Modric renova contrato com o Milan por mais uma temporada

O Milan anunciou nesta quinta-feira (23) a renovação do contrato de Luka Modric, de 40 anos, por mais uma temporada. Com o novo acordo, o meio-campista croata permanecerá no clube italiano até junho de 2027. A renovação era tratada como prioridade pela diretoria e já havia sido antecipada, inclusive, pela imprensa italiana nos últimos dias.

Contratado em 2025 após encerrar uma histórica passagem pelo Real Madrid, Modric rapidamente se tornou uma das referências técnicas e de liderança do elenco rossonero. Porém, mesmo em fase avançada da carreira, o veterano disputou 37 partidas na temporada 2025/26, marcou dois gols e distribuiu três assistências, números que, aliás, convenceram o clube a apostar em sua permanência.

“Estou pronto para dar tudo, mais uma vez, por esta camisa”, afirmou o jogador nas redes sociais do clube.

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Assim, além do desempenho dentro de campo, o camisa 14 ganhou prestígio nos bastidores por sua experiência e influência sobre os jogadores mais jovens. O técnico Rúben Amorim e a diretoria consideram o croata uma peça importante para a reconstrução da equipe, que tentará voltar à Liga dos Campeões após ficar fora da principal competição europeia na última temporada.

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