Victor Gabriel após lesão em Pec: “Jamais foi minha intenção”

O zagueiro Victor Gabriel utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após a expulsão na derrota do Internacional para o Cruzeiro. O defensor lamentou a lesão sofrida por Gabriel Pec, afirmou que jamais teve a intenção de machucar o atacante e revelou que entrou em contato com o jogador ainda na noite da partida para pedir desculpas pelo ocorrido. A situação foi tamanha que o Cruzeiro acionou a CBF para cobrar posicionamento sobre o caso.

Em sua publicação, o atleta destacou que sempre procurou atuar de forma leal durante a carreira e lembrou que a expulsão diante do Cruzeiro foi a primeira como jogador profissional. Além disso, reconheceu o impacto do lance e pediu desculpas também à torcida colorada, prometendo trabalhar para que situações semelhantes não voltem a acontecer.

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Lance repercute dentro e fora de campo

A jogada aconteceu no início do segundo tempo, poucos minutos depois da entrada de Victor Gabriel em campo. Desse modo, o defensor atingiu a perna esquerda de Gabriel Pec durante uma disputa de bola e recebeu cartão vermelho direto. Após a revisão do lance, o atacante cruzeirense deixou o gramado com muitas dores e, posteriormente, exames confirmaram uma fratura na tíbia, que exigirá intervenção cirúrgica.

As imagens da partida mostraram Victor Gabriel bastante abalado ao deixar o campo. O zagueiro foi consolado por companheiros do Internacional, atletas do Cruzeiro e também pelo técnico Paulo Pezzolano. O episódio ganhou enorme repercussão no futebol brasileiro e passou a ser acompanhado de perto pelos departamentos jurídicos dos dois clubes.

“Lamento profundamente o ocorrido na partida de ontem contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão. Durante toda a minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam”, declarou o atleta colorado.

Enquanto Gabriel Pec inicia o processo de recuperação, Victor Gabriel cumprirá suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão e ainda poderá responder perante o STJD, caso a Procuradoria apresente denúncia sobre o lance. O episódio segue movimentando os bastidores e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.

“Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar uma pronta recuperação. Venho também pedir perdão à torcida do Internacional pela minha conduta. Continuarei empenhado todos os dias em dar o meu melhor pelo Clube do Povo”, concluiu.

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