Manchester City anuncia Elliot Anderson por R$ 787 milhões

A novela chegou ao fim. Nesta quinta-feira (23), o Manchester City anunciou a contratação de Elliot Anderson, que assina contrato até junho de 2031. O clube inglês abriu os cofres e garantiu a chegada do novo reforço por incríveis 116 milhões de libras (cerca de R$ 787 milhões). Aliás, o volante pertencia ao Nottingham Forest.

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Aos 23 anos, Elliot Anderson torna-se o segundo atleta inglês mais caro da história do futebol. Ele perde apenas para Morgan Rogers, anunciado pelo Chelsea essa semana como novo reforço. O ex-jogador do Aston Villa custou 137,5 milhões de euros (R$ 804 milhões) aos cofres dos Blues.

“O City é um dos maiores clubes do mundo e o elenco que eles têm é incrível – muito forte em todas as posições. Assim que soube que me queriam, fiquei absolutamente determinado a fazer essa transferência acontecer”.

O volante teve grande destaque na Copa do Mundo defendendo a Inglaterra. Um dos pilares do English Team comandado por Thomas Tuchel, ele disputou os oito jogos da seleção, que terminou em terceiro na competição.

Aliás, Elliot Anderson fez questão de elogiar a estrutura do Manchester City.

“De fora, o City parece um clube que trata bem seus jogadores e proporciona o ambiente perfeito para que eles se destaquem. O sucesso que eles alcançaram e a maneira como jogaram nos últimos 10 a 15 anos foram extraordinários. É um privilégio ter a oportunidade de fazer parte disso”.

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