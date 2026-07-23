Meia do Vasco abre o jogo sobre vontade de atuar em clube do coração na Colômbia

O meia-atacante Johan Rojas, do Vasco, abriu o jogo sobre os seus maiores objetivos no futebol profissional. Ao responder sobre a chance de defender a seleção colombiana, o atleta deixou claro que almeja alcançar esse feito em breve.

“Óbvio que é meu sonho. Tudo é questão de trabalho, de seguir seus sonhos e creio que somos sonhadores, por isso estamos aqui”, comentou Rojas, que entrou no segundo tempo da partida contra o Independiente, em Medellín, na quarta-feira.

Em seguida, o colombiano aprofundou o sentimento que carrega pelo Atlético Nacional, equipe que marcou o início de sua trajetória no esporte.

“Sempre vai ser o meu sonho (defender o Atlético), pelo que representa o Atlético Nacional na minha vida. Agora devo muito ao Vasco porque é ele que está me dando confiança, é ele que me tem onde estou”, afirmou.

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Portanto, embora cultive um carinho gigantesco pelo Atlético Nacional, o atacante demonstra total foco no seu momento no futebol brasileiro.

Da mesma forma, o atleta reconhece o impacto direto do Vasco em sua evolução recente, demonstrando imensa gratidão pela oportunidade e pela confiança que a diretoria e a comissão técnica carioca depositam em seu futebol diariamente.

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