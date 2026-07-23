Após goleada do Flamengo, Samuel Lino diz sonhar com volta à Seleção

O ponta Samuel Lino está encaixando cada vez mais no elenco do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim. Não à toa, contribuiu com mais uma assistência, desta vez na goelada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira (22/7), em Chapecó (SC). Assim, após o jogo, o jogador de 26 anos afirmou que ainda sonha em voltar à Seleção Brasileira.

Ele, afinal, esteve com a amarelinha na primeira convocação de Carlo Ancelotti, em setembro passado. Lino, que chegou a estrear como titular em derrota por 1 a 0 para a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, revelou crer no retorno à Seleção.

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“Eu sonho sim em voltar à Seleção. Fico feliz de estar num bom momento. E a Seleção agora acabou de viver uma Copa do Mundo, então tem um tempo agora para voltar. E espero que nesse tempo eu possa estar dando o meu melhor aqui no Flamengo, fazendo números para poder entrar no radar da Seleção”, revelou aos jornalistas na zona mista da Arena Condá.

Intimidade com Pedro no ataque do Flamengo

O grande craque da partida contra a Chape foi Pedro, com dois gols e uma participação no terceiro tento, marcado por Lorran. Samuel Lino, responsável pela assistência no quarto e último gol, marcado pelo camisa 9, celebrou o entrosamento cada vez mais evidente com o companheiro.

“Futebol é uma responsabilidade gigantesca quando você entra dentro de campo com a camisa do Flamengo. Só que aí vem a outra parte: que a gente sempre sonhou em ser jogador de futebol desde criança. Então, quando a gente entra dentro de campo, a gente quer desfrutar, mesmo com a responsabilidade. Pedro e eu, e acho que todos nós também, os jogadores do Flamengo, queremos desfrutar do jogo com responsabilidade. Pedro e eu estamos nos entendendo e isso está sendo muito bom”, afirmou.

Samuel Lino tem 34 partidas na temporada, com seis gols marcados e dez assistências. Ele não só é o jogador com mais jogos no ano (empatado com Pedro), como é o principal assistente do Flamengo em 2026. Contratado em 2025 junto ao Atlético de Madrid (ESP), o atacante tem mais três anos de contrato com o Rubro-Negro.

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