Rafael Tolói tem lesão muscular confirmada e desfalca o São Paulo

O São Paulo ganhou um problema importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro Rafael Tolói teve confirmada uma lesão na região posterior da coxa direita e está fora da partida contra o Flamengo, neste domingo (26/7), às 18h30, no Maracanã, pela 20ª rodada da competição.

O defensor se machucou durante a derrota por 2 a 1 para o Athletico, na última quarta-feira (22/7), em Bragança Paulista. Tolói sentiu dores ainda no primeiro tempo, precisou ser substituído e deixou o gramado bastante abatido, chegando a chorar no banco de reservas.

Nesta quinta-feira (23/7), o jogador passou por exames de imagem, que diagnosticaram um estiramento muscular. Assim, ele iniciou imediatamente o tratamento no departamento médico e não ficará à disposição do técnico Dorival Júnior para o compromisso diante do Flamengo.

Dorival revelou problema durante a intertemporada

Após a derrota para o Athletico, Dorival Júnior explicou que Tolói já havia enfrentado um problema físico durante o período de preparação realizado na pausa para a Copa do Mundo. Segundo o treinador, o zagueiro não conseguiu completar toda a intertemporada antes de retornar aos gramados.

“O problema que tivemos foi com o Tolói, que durante a pré-temporada teve um problema e retornou mais tarde do que todos aos treinamentos. Ele praticamente não cumpriu toda a pré-temporada por causa dessa dificuldade. Acabou sentindo. Jogou a partida anterior, participou do amistoso da última sexta-feira, somou praticamente 80 minutos de trabalho e estava pronto para essa situação, mas, infelizmente, acabou acontecendo.”

Agora, a comissão técnica aguarda a recuperação de Sabino, que se recupera de uma lesão muscular e pode voltar a ficar à disposição para o duelo contra o Flamengo.

Caso o defensor ainda não reúna condições de jogo, Dorival Júnior deve manter Osório entre os titulares. O zagueiro entrou justamente na vaga de Rafael Tolói durante a partida contra o Athletico. Assim, surge como a principal alternativa para compor o sistema defensivo do Tricolor no Maracanã.

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