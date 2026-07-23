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Perfil do Fluminense viraliza nas redes com vídeo em show de Harry Styles

Perfil do Fluminense viraliza nas redes com vídeo em show de Harry Styles
Perfil do Fluminense viraliza nas redes com vídeo em show de Harry Styles -

Nos últimos dias, o cantor pop britânico Harry Styles chegou ao Brasil e segue fazendo shows em São Paulo, no MorumBIS. Apesar da última notícia ter sido o cancelamento de um dos seus shows, o nome de Harry Styles também viralizou nas redes sociais por conta de um post do Fluminense.

Em uma brincadeira comum nas redes – principalmente no TikTok – o perfil oficialmente do Fluminense publicou um vídeo do show do cantor britânico no MorumBIS, com uma legenda bem humorada: “Ninguém aqui sabe, mas eu sou a adm do Fluminense”.

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@fluminensefc Omg hii, Harry Styles! #Fluminense #HarryStyles #TikTokEsportes original sound – Fluminense F.C.

O post gerou, inclusive, diversos comentários divertidos por parte dos torcedores com a brincadeira do Fluminense. Um usuário comentou: “quando você esquece de trocar de conta antes de postar um vídeo”, enquanto outros fizeram alusão à FluFest – evento de comemoração do aniversário do clube – ao brincar com a possibilidade do astro pop cantar nas Laranjeiras.

Não foi a primeira vez que o Fluminense aproveitou de uma passagem de um artista pop no Brasil para abastercer suas redes sociais. Mais recentemente, em 2025, a cantora Dua Lipa foi ao Maracanã para assistir ao Fla-Flu pelo Brasileirão e apareceu nas redes do Tricolor. Os cantores Ed Sheeran e Bruno Mars também já foram ao Maracanã e interagiram com o Flu nas redes.

 

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