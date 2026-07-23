Perfil do Fluminense viraliza nas redes com vídeo em show de Harry Styles

Nos últimos dias, o cantor pop britânico Harry Styles chegou ao Brasil e segue fazendo shows em São Paulo, no MorumBIS. Apesar da última notícia ter sido o cancelamento de um dos seus shows, o nome de Harry Styles também viralizou nas redes sociais por conta de um post do Fluminense.

Em uma brincadeira comum nas redes – principalmente no TikTok – o perfil oficialmente do Fluminense publicou um vídeo do show do cantor britânico no MorumBIS, com uma legenda bem humorada: “Ninguém aqui sabe, mas eu sou a adm do Fluminense”.

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@fluminensefc Omg hii, Harry Styles! #Fluminense #HarryStyles #TikTokEsportes original sound – Fluminense F.C.

O post gerou, inclusive, diversos comentários divertidos por parte dos torcedores com a brincadeira do Fluminense. Um usuário comentou: “quando você esquece de trocar de conta antes de postar um vídeo”, enquanto outros fizeram alusão à FluFest – evento de comemoração do aniversário do clube – ao brincar com a possibilidade do astro pop cantar nas Laranjeiras.

Não foi a primeira vez que o Fluminense aproveitou de uma passagem de um artista pop no Brasil para abastercer suas redes sociais. Mais recentemente, em 2025, a cantora Dua Lipa foi ao Maracanã para assistir ao Fla-Flu pelo Brasileirão e apareceu nas redes do Tricolor. Os cantores Ed Sheeran e Bruno Mars também já foram ao Maracanã e interagiram com o Flu nas redes.

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