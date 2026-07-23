Suárez brilha, Griezmann estreia com gol e Lewandowski passa em branco na MLS

A noite de quarta-feira (22) da MLS foi marcada pelos veteranos. Enquanto Luis Suárez brilhou pelo Inter Miami, Robert Lewandowski teve uma estreia discreta com a camisa do Chicago Fire nos gramados dos Estados Unidos. Aos 39 anos, o atacante uruguaio foi decisivo ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o time de Lewandowski, que não conseguiu balançar as redes em sua primeira partida pelo clube norte-americano. O confronto também marcou o 100º jogo oficial de Suárez pelo Inter Miami.

LEIA MAIS: Manchester City anuncia Elliot Anderson por R$ 787 milhões

Outro nome experiente que estreou na liga foi Antoine Griezmann. O francês, de 35 anos, começou sua trajetória pelo Orlando City em grande estilo, marcando um dos gols da goleada por 4 a 0 sobre o San Jose Earthquakes.

Por outro lado, o Inter Miami não contou com Lionel Messi nem Rodrigo De Paul. Os dois argentinos, que disputaram a final da Copa do Mundo no último domingo, receberam folga e ficaram fora até mesmo da lista de relacionados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.