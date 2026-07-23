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Endrick pode ser emprestado mais uma vez pelo Real Madrid

Endrick pode ser emprestado mais uma vez pelo Real Madrid
Endrick pode ser emprestado mais uma vez pelo Real Madrid -

A pré-temporada do Real Madrid pode ser decisiva para definir o futuro de Endrick. Segundo informações divulgadas pela ESPN, o técnico José Mourinho utilizará os primeiros treinamentos para avaliar o elenco antes de bater o martelo sobre o setor ofensivo. Assim, o atacante brasileiro aparece entre os jogadores que podem ser negociados por empréstimo ainda nesta janela de transferências.

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A comissão técnica pretende enxugar o número de atacantes disponíveis para a temporada 2026/27. Com isso, Endrick e Gonzalo García disputam uma vaga no grupo principal. A expectativa é de que apenas um dos dois permaneça no elenco após o período de preparação, que começa com a reapresentação do brasileiro, marcada para 28 de julho.

Embora o clube estude uma nova alternativa, o estafe do jogador trabalha para evitar esse cenário. A avaliação é de que Endrick tem condições para ganhar minutos sob o comando de Mourinho e, por isso, a prioridade é permanecer em Madri.

Movimentação no mercado

O atacante chega valorizado depois da passagem pelo Lyon. Emprestado ao clube francês na última temporada, o brasileiro teve sequência de jogos, apresentou bom desempenho e recuperou espaço na seleção brasileira. As atuações convenceram Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista de convocados para a Copa do Mundo 2026.

Enquanto define quem seguirá no elenco, o Real Madrid também monitora o mercado. Atualmente, o ataque conta com Vini Jr, Mbappé, Rodrygo – que ainda se recupera de lesão – e Mastantuono. Além disso, Olise, do Bayern Munique, entrou na pauta do clube e vem sendo apontado como possível reforço.

Até aqui, a equipe espanhola já anunciou a contratação de Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté. Já Camavinga e  Mastantuono figuram entre os atletas que podem deixar o elenco.

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