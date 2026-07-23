Vídeo: jogadores da seleção inglesa sub-16 trocam socos e chutes em hotel

Um vídeo que exibe uma briga entre dois jogadores da seleção inglesa sub-16, durante uma viagem à Turquia, provocou forte repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (23). As imagens mostram um atleta dando um golpe conhecido como “mata-leão” em um companheiro de equipe antes de desferir diversos socos, enquanto outros atletas assistem à cena, incentivam a agressão e gravam com celulares.

O confronto aconteceu na concentração da delegação inglesa durante um torneio disputado em outubro de 2025. No vídeo, é possível ouvir gritos de incentivo à agressão, enquanto nenhum dos presentes tenta interromper a briga. A gravação ganhou milhões de visualizações nas redes sociais. Além disso, recebeu críticas de torcedores, que classificaram o episódio como um caso de intimidação e comportamento incompatível com atletas que representam a seleção nacional.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Le Matin Sports – لوماتان سبورت (@lematinsports)

De acordo com o jornal britânico The Sun, a equipe estava na Turquia para disputar uma competição internacional contra seleções como País de Gales, Turquia e Portugal.

Após a divulgação das imagens, a Federação Inglesa (FA) confirmou que tomou conhecimento do incidente. A entidade informou que tratou o caso logo após o episódio, ocorrido no ano passado. No entanto, não divulgou quais medidas disciplinares adotou nem identificou os jogadores envolvidos.

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