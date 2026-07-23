Algoz do Vasco: Mirassol mantém 100% de aproveitamento em histórico de confrontos

Embora represente um confronto recente no cenário do futebol brasileiro, o duelo entre Vasco e Mirassol reflete uma marcante superioridade da equipe paulista. Ao longo da história, os dois clubes disputaram três partidas oficiais, com total aproveitamento favorável ao time do interior de São Paulo.

O capítulo inaugural dessa história aconteceu no dia 2 de agosto de 2025, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Naquela ocasião, em um jogo movimentado e repleto de gols no interior paulista, o Mirassol superou o Cruz-Maltino pelo placar de 3 a 2. Posteriormente, no segundo turno da mesma edição da Série A, em 2 de dezembro de 2025, as equipes mediram forças novamente, mas desta vez com o Vasco jogando em São Januário.

O fator campo, todavia, não conteve o clube paulista, que impôs seu ritmo em pleno Rio de Janeiro e construiu um triunfo consistente por 2 a 0.

Vasco perdeu na estreia

Ademais, o embate mais recente ocorreu na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de 2026, no dia 29 de janeiro. Atuando novamente no Maião, o Mirassol confirmou a tradição do confronto e venceu o Vasco por 2 a 1. Com isso, manteve a hegemonia diante do adversário. Portanto, o retrospecto geral aponta três jogos, três vitórias do Mirassol, nenhum empate e nenhuma vitória do rival.

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Da mesma forma, no saldo de gols, o ataque do Leão anotou sete tentos, enquanto os atacantes vascaínos marcaram três vezes.

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