United divulga lista para amistoso e leva promessa de 15 anos à Noruega

O Manchester United divulgou a lista de jogadores relacionados para o amistoso contra o Rosenborg, da Noruega, que será disputado nesta sexta-feira (24), às 13h (de Brasília), no Estádio Lerkendal, em Trondheim. A delegação embarcou para a Noruega nesta quinta-feira (23) com 25 atletas. O duelo faz parte da preparação da equipe para a temporada 2026/27. As duas equipes já haviam se enfrentado no mesmo estádio durante a pré-temporada de 2024.

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No último compromisso, os Red Devils perderam por 1 a 0 pelo Wrexham, em amistoso realizado em Helsinque, na Finlândia. Na ocasião, o técnico Michael Carrick promoveu uma troca completa da equipe no intervalo para dar minutos de jogo ao maior número possível de jogadores.

Ao mesmo tempo, entre os destaques estava o brasileiro Andrey Santos, recém-contratado pelo clube, que começou como titular e atuou durante os primeiros 45 minutos.

Além disso, em relação ao amistoso anterior, a lista de convocados teve apenas uma mudança: JJ Gabriel entrou no lugar de Ethan Wheatley. Dessa maneira, o atacante de 15 anos, que é uma das promessas da equipe para o futuro, ganhará uma oportunidade.

Veja os jogadores relacionados pelo Manchester United:

Harry Maguire, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu, Leny Yoro, Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Tom Heaton, Luke Shaw, Ayden Heaven, Chido Obi, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Radek Vitek, Harry Amass, Toby Collyer, Dan Gore, Dermot Mee, Shea Lacey, Ethan Williams, Jaydan Kamason, Jacob Devaney, Jim Thwaites, Dan Armer e JJ Gabriel.

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