Ayrton Lucas vive momento conturbado no Flamengo

Mesmo com elenco recheado de excelentes jogadores, o Flamengo não é imune a fases ruins. Atualmente, um atleta que vive momento conturbado é o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 29 anos. No Rubro-Negro desde 2022, o jogador chegou à Seleção Brasileira nesta passagem pelo Fla, que aparenta estar mais próxima do fim do que do início.

Isso porque o jogador coleciona más atuações em 2026 e já virou alvo da torcida do Flamengo. Na última quarta-feira (22/7), contra a Chapecoense, Ayrton Lucas errou cobrança de lateral e passes bobos, colocando o Fla em risco perto de sua própria área. Ele mesmo, então, reconheceu a partida abaixo.

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“De fato, fiquei insatisfeito com a minha atuação no primeiro tempo hoje. Foi uma etapa muito abaixo do que posso render. Foi para esquecer. No entanto, foco bastante no fortalecimento mental para superar momentos de instabilidade e manter o foco na sequência do trabalho”, revelou na zona mista da Arena Condá, em Chapecó (SC).

Além de Ayrton Lucas, o Flamengo conta com Alex Sandro, considerado titular, e o jovem Johnny Góes para o setor. Matías Viña, emprestado ao River Plate (URU), não consta nos planos. Alex, que renovou recentemente até o fim de 2027, disputou a Copa do Mundo pela Seleção e vive boa fase no Fla. Como é o mais velho do elenco, no entanto, não tem condição de atuar 90 minutos de todos os jogos, com o clube precisando de um substituto.

Números de Ayrton Lucas pelo Flamengo

Ayrton Lucas tem contrato até o fim de 2027 com o Flamengo. O clube, aliás, chegou a procurar Kaiki Bruno, do Cruzeiro, nesta temporada. O jogador, porém, acertou com o Como (ITA). A má fase de Ayrton, porém, é recente, visto que angariou bons números desde que chegou ao Fla, em 2022. Relembre!

Após excelente passagem pelo Fluminense, Ayrton Lucas fechou com o Spartak Moscou (RUS), em 2018. Foram três temporadas e meia na Rússia antes de acertar o retorno ao seu país de origem. Na ocasião, o Flamengo pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 39,6 milhões no câmbio da época) para contratá-lo – inicialmente por empréstimo, aliás.

Na primeira temporada, logo assumiu a titularidade, participando de oito gols em 41 jogos. Foram duas bolas na rede com outras seis assistências, ajudando nos títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Nos dois anos seguintes, seguiu voando baixo, com sete gols e oito assistências em 124 jogos entre 2023 e 2024. Já em 2025, foi perdendo espaço conforme Alex Sandro, contratado em 24, melhorou seu rendimento.

Não à toa, tal ano já demonstrou uma queda não só no número de jogos, como em participações em gols, limitadas a quatro (sendo duas assistências) em 38 partidas. Em 2026, são apenas 20 aparições, nenhum gol e somente três passes para gol. Assim, a torcida do Flamengo segue demonstrando a insatisfação com o lateral. Além das citadas Libertadores e Copa do Brasil de 2022, ele também as conquistou em 2025 (Liberta) e 2024 (Copa). Além disso, venceu o Brasileirão e a Supercopa do Brasil de 2025 e é atual tricampeão carioca (2024/25/26).

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