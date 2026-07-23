Blur projeta maior jogo da história do Stallions contra o Desimpain na Kings League

A contagem regressiva para o Mundial de Clubes da Kings League está chegando ao fim, e o Stallions espera transformar o fator casa em uma arma na estreia da competição. Afinal, o torneio será disputado em Milão, na Itália, e a equipe contará com o apoio da torcida local logo no primeiro compromisso. No entanto, o desafio promete ser dos mais difíceis. Afinal, pela frente estará o Desimpain, atual campeão da Kings League Brasil.

Apesar da confiança no ambiente favorável, o presidente do Stallions, Blur, preferiu manter o foco na preparação da equipe e brincou sobre sua participação nos treinamentos.

“O pessoal (os Stallions) está indo muito bem! Eles começaram o período de treinos na segunda-feira. Quanto a mim, estou cuidando apenas das minhas coisas… quanto mais me envolvo nos treinos da equipe, mais eles acabam perdendo! Por isso, estou evitando ir além do que gostaria.”

Na sequência, o dirigente ressaltou a importância da partida para a história do clube.

“Este provavelmente será o maior jogo dos Stallions até agora.”

Desimpain tenta confirmar favoritismo no Mundial da Kings League

Se o Stallions aposta na força da torcida, o Desimpain chega embalado pelo título da Kings League Brasil e carregando o status de um dos favoritos ao troféu. A equipe brasileira, entretanto, sabe que o favoritismo precisa estar sendo confirmado dentro das quatro linhas, especialmente em uma competição de tiro curto, em que qualquer erro pode custar a classificação.

Stallions e Desimpain se enfrentam no próximo domingo (26/7), na rodada inaugural do Mundial de Clubes da Kings League, em Milão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.