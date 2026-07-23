Grêmio anuncia reforço que disputou a Copa do Mundo

O Grêmio confirmou oficialmente a contratação do meia-atacante Jovane Cabral, que assinou contrato válido até dezembro de 2027. O jogador de Cabo Verde chega ao Tricolor após encerrar seu vínculo com o Estrela da Amadora, de Portugal, e desembarca em Porto Alegre como mais uma aposta da diretoria para fortalecer o elenco na sequência da temporada.

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A contratação acontece poucos dias depois da participação do atleta na Copa do Mundo de 2026. Jovane foi titular da seleção cabo-verdiana em duas partidas da competição e chamou atenção pela mobilidade e capacidade de atuar em diferentes funções do ataque. Com isso, o Grêmio acredita que o reforço poderá oferecer novas alternativas ao técnico Luís Castro, principalmente pelos lados do campo e na criação ofensiva.

Experiência internacional pesa na escolha

Revelado pelo Sporting, de Portugal, Jovane construiu boa parte da carreira no futebol europeu. Ao longo dos últimos anos, acumulou passagens por clubes importantes, como Lazio, Salernitana e Olympiacos. Além disso, retornou ao futebol português para defender o Estrela da Amadora. Nos últimos meses, o atacante disputou mais de 50 partidas pelo clube, contribuindo com gols e assistências antes de ficar livre no mercado.

Versátil, o novo reforço costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque, mas também desempenha funções como meia ofensivo ou segundo atacante. Essa característica foi considerada importante pela comissão técnica, que busca ampliar as opções ofensivas para enfrentar a intensa sequência de jogos da temporada.

Como a janela internacional aberta, Jovane ainda precisará concluir todo o processo de regularização antes de estrear oficialmente. A expectativa, desse modo, é de que o atleta integre rapidamente aos treinamentos para ganhar ritmo e ficar à disposição de Luís Castro o quanto antes.

A chegada do cabo-verdiano reforça a estratégia gremista de buscar oportunidades de mercado com jogadores experientes e sem custos de transferência. Nesse sentido, a diretoria espera que Jovane consiga repetir no futebol brasileiro o desempenho apresentado em Portugal e se transforme em uma peça importante na luta do Grêmio por objetivos no Brasileirão e na Sul-Americana.

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