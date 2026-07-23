Lucho Acosta tem novo contrato com o Fluminense publicado no BID da CBF

O novo contrato de Lucho Acosta com o Fluminense já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que antecipou a oficialização da renovação contratual do atleta com o clube carioca.

Consequentemente, o meia argentino ampliou seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até o fim da temporada de 2029, estendendo o compromisso anterior que vigorava somente até dezembro de 2028.

De fato, a decisão da diretoria reflete a importância do atleta para a equipe ao longo de 2026. Além disso, os números expressivos do camisa 32 sustentam esse movimento no mercado. Uma vez que ele já soma 11 participações diretas em gols nesta temporada, registrando cinco tentos e seis assistências.

Dessa forma, o jogador consolida sua posição como um dos principais destaques do elenco tricolor e do futebol brasileiro no ano.

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O Fluminense volta a campo no domingo (26), às 18h30(de Brasília), diante do Grêmio. O duelo será em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, ela 20ª rodada ao Brasileirão.

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