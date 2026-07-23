Eduardo Domínguez tem planos para ter Scarpa no Atlético nesta temporada

Com pouco espaço no Atlético nesta temporada, Gustavo Scarpa foi liberado pelo departamento médico na última sexta-feira (17) e retornou aos treinos com os companheiros. Afinal, o meio-campista recuperava-se de uma artroscopia no joelho direito, ocorrida no dia 20 de maio. Agora, o técnico Eduardo Domínguez poderá utilizá-lo na sequência da temporada.

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Aliás, o treinador declarou que ainda não teve Scarpa em 100% das condições de jogo no primeiro semestre. De acordo com o comandante, o meia sentia dores no joelho direito e teve desempenho comprometido.

“Vamos esperar como vai se sentir Scarpa, depois da operação, que ele teve no joelho. Ele tinha muita dor. Não podia treinar bem. Tinha muita dificuldade para jogar. Agora, ele está melhor”, declarou.

Aliás, Eduardo Domínguez falou ainda sobre o sistema defensivo, em destaque para dois atletas do elenco do Atlético.

“Lyanco está melhor. É diferente do Lyanco que jogava no semestre passado. Lamentavelmente que Léo Duarte chegou e se machucou. Seria de grande ajuda. É um grande jogador. E tenho que esperar reforços que possamos trazer. Todas essas situações, a mim, me faz acreditar muito na equipe”.

Assim, no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), o Atlético encara o líder Palmeiras, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa a 11ª colocação, com 25 pontos.

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