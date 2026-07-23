Vasco recebe aval e encaminha contratação de volante colombiano Nelson Deossa, do Betis

A negociação pelo meia colombiano Nelson Deossa, de 26 anos, finalmente caminha para um desfecho positivo e coloca o atleta muito perto de vestir a camisa do Vasco. O processo se arrastava há algum tempo, porém os últimos acontecimentos destravaram as conversas entre as partes e aceleraram os trâmites do acordo. A informação é da ESPN.

Nesse cenário, o Betis, clube detentor dos direitos do jogador, já aceita liberar o meio-campista. Assim, a tendência indica que Deossa assine um contrato de empréstimo até o final da temporada.

Caso a diretoria vascaína decida adquirir o atleta em definitivo, a transação exigirá o pagamento de 12 milhõs de euros (R$ 69,6 milhões). Vale destacar também que o contrato prevê o acionamento automático dessa cláusula de compra se o colombiano atingir determinadas metas estipuladas no vínculo.

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Portanto, essas rodadas recentes de avanço prometem encerrar uma longa novela no mercado da bola, visto que a cúpula do Vasco formalizou o interesse oficial pelo jogador ainda na terceira semana de junho.

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