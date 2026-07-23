Rosalía irrita fãs argentinos após provocação por título da Espanha na Copa

A final da Copa do Mundo foi no último domingo, dia 19 de julho, mas o assunto ainda segue rendendo, principalmente na Argentina. Dentro de campo, os hermanos foram derrotados por 1 a 0 pela Espanha, e amargaram mais uma derrota em decisão de Mundiais. E o revés em Nova York gerou uma polêmica entre os argentinos e a cantora espanhola Rosalía.

A artista pop utilizou as redes sociais para celebrar a conquista do título da seleção do seu país. Rosalía repostou uma publicação onde, de acordo com os seus fãs argentinos, havia uma provocação considerada fora do tom.

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O vídeo republicado por Rosalía tinha a influenciadora Mia Khalifa celebrando o título da Espanha em Nova York, ao som de “La Perla”, música da cantora espanhola. Na legenda, Mia escreveu: “É assim que a vida soa agora que as pérolas foram derrotadas”, em alusão ao revés da Argentina para a Espamnha na final da Copa do Mundo.

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Desse modo, após receber inúmeras críticas dos seus fãs e até mesmo uma ameaça de boicote em suas apresentações no próximo mês de agosto na Argentina, Rosalía apagou a postagem e pediu desculpas pela “provocação”.

“Compartilhei porque estava tocando ‘La Perla’ e nem li o que estava escrito. Foi mal, erro meu. Perdoa!”, postou Rosália em seu Instagram.

Nas redes, apesar do pedido de desculpas de Rosalía, internautas argentinos seguiram na onda do boicote aos quatro shows que a cantora espanhola fará em Buenos Aires em agosto. Outros usuários chegaram a subir o tom e atacar pessoalmente a cantora com ofensas machistas, misóginas, homofóbicas e gordofóbicas. Além das redes, um programa de streaming chamado ‘La Trinchera’ exibiu o vídeo que Rosalía republicou e fez coro pelo boicote aos shows da cantora em Buenos Aires.

Relação de Rosalía com a Argentina

Em 2025, durante uma passagem pela América do Sul, Rosalía desembarcou em Buenos Aires e visitou La Bombonera, estádio do Boca Juniors, e recebeu uma camisa do clube. Sendo assim, o momento foi registrado nas suas redes sociais, onde agradeceu ao clube pela recepção e pelo presente.

“Não sei por que estou nervosa. Que espetáculo. É muito bonito, é muito grande. É grande, mas parece próximo de tudo”, disse a cantora ao pisar no histórico gramado da Bombonera.

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