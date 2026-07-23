Kings League anuncia carta inédita para o Mundial de Clubes

A Kings League prepara mais uma novidade para o Mundial de Clubes da competição. A organização confirmou uma carta inédita que promete alterar a dinâmica das partidas e aumentar ainda mais o fator estratégico durante os confrontos.

A novidade será uma carta de tempo. Quando acioná-la, a equipe poderá transformar um período de dois minutos da partida em apenas um minuto ou ampliá-lo para quatro. O próprio time escolherá a duração, o que pode mudar completamente o ritmo do jogo em momentos decisivos.

Além disso, a carta poderá interferir diretamente em outros elementos da partida. Ela também afetará cartas especiais, como a de suspensão e a de gol em dobro. Da mesma forma, o tempo modificado poderá influenciar punições disciplinares, como cartões amarelos e vermelhos.

Apesar da expectativa em torno da novidade, a Kings League ainda não revelou o nome oficial da carta. A tendência, porém, é que a organização anuncie o recurso antes do início do Mundial de Clubes e o inclua no conjunto de regras especiais da competição. Assim, a liga amplia as possibilidades estratégicas e torna os jogos ainda mais imprevisíveis.

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