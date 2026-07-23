Botafogo rescinde com Bastos, campeão em 2024

O zagueiro Bastos não é mais jogador do Botafogo. A rescisão contratual do defensor de 35 anos saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (23/7), oficializando a saída do angolano. O vínculo entre as partes valia até dezembro deste ano.

Clube e jogador já negociavam nos últimos dias um acordo para a rescisão. Bastos estava insatisfeito com pendências financeiras do Botafogo e não se reapresentou ao elenco após a paralisação para a Copa do Mundo. Assim, o zagueiro também ficou fora de treinamentos durante a intertemporada.

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A saída encerra uma passagem de quase três anos pelo Alvinegro. Contratado em agosto de 2023 junto ao Al-Ahli (SAU), Bastos se consolidou como titular e viveu seu melhor momento na temporada seguinte, quando formou dupla de zaga com Alexander Barboza e foi um dos destaques da equipe nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Apesar da importância ao longo de 2024, o angolano não participou da reta final daquela temporada por causa de uma lesão na coxa. Desde então, passou por um longo período de recuperação e voltou aos gramados somente no início deste ano. Em 2025, por exemplo, atuou em apenas uma partida.

Bastos perdeu espaço no Botafogo em 2026

O defensor chegou a recuperar uma sequência na equipe durante a atual temporada, mas voltou a enfrentar problemas físicos. Bastos disputou 17 partidas em 2026 e não marcou gols (ao todo, foram quatro em 77 jogos). Antes da paralisação para a Copa do Mundo, o zagueiro também perdeu espaço na equipe. O jovem Justino recebeu oportunidades, enquanto Ferraresi, contratado pelo Botafogo nesta temporada, passou a ser outra opção para o setor.

Com a rescisão, Bastos se junta a outros nomes importantes da equipe campeã em 2024 que deixaram o clube. Um deles é justamente Barboza, seu antigo parceiro de zaga, negociado recentemente com o Palmeiras.

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